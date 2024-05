BASSANO – Ruba bici da corsa da 5 mila euro durante il passaggio del Giro d’Italia

Denunciato per furto a Bassano del Grappa

Sabato 25 maggio 2024, gli agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa (VI) hanno denunciato in stato di libertà F.J., un cittadino italiano di 54 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e residente a Bassano del Grappa, per il reato di furto ai sensi dell’art. 624 del Codice Penale.

La denuncia

Intorno alle 18:50 dello stesso giorno, C.N. si è presentato agli uffici del Commissariato per sporgere denuncia. Ha riferito che, mentre assisteva all’arrivo della tappa Alpago-Bassano del Grappa del 107° Giro d’Italia, qualcuno aveva rubato la sua bicicletta da corsa, del valore di 5.000 euro, che aveva appoggiato senza lucchetto alla vetrina di un negozio in via Schiavonetti.

Le indagini

Gli agenti, raccolte le prime informazioni, hanno esaminato le immagini dell’impianto di videosorveglianza della centrale operativa della Polizia Locale di Bassano del Grappa. Sono riusciti a estrapolare alcuni fotogrammi che mostrano il soggetto allontanarsi prima spingendo la bicicletta a mano e poi salendo in sella. Identificato F.J. come autore del furto, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto la bicicletta, parzialmente smontata. F.J., vistosi scoperto, ha ammesso il furto e ha consegnato tutto il materiale rubato.

Condotto presso gli uffici del Commissariato di P.S., F.J. è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto.