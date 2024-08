BASSANO – Finco nominato presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 7

La Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana, riunitasi questa mattina presso l’ospedale di Bassano, ha nominato come Presidente il Sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco e come Vice Presidente il Sindaco di Schio Cristina Marigo.

“Ringrazio prima di tutto i colleghi Sindaci per la fiducia; – commenta il Sindaco Nicola Finco – vige una regola non scritta all’interno della Conferenza in base alla quale il presidente nominato, in questo caso facente parte del Distretto 1, mantiene la carica per due anni e mezzo per poi lasciare posto al presidente dell’altro distretto, nello specifico il Distretto 2. Procederemo ancora così”.

Entrano a fare parte dell’Esecutivo il Sindaco di Rosà Elena Mezzalira, di Colceresa Enrico Costa, di Asiago Roberto Rigoni Stern, di Thiene Gianantonio Michelusi, di Fara Vicentino Maria Teresa Sperotto, di Zugliano Sandro Maculan.

All’ordine del giorno della riunione di questa mattina, anche la valutazione annuale (relativa all’anno 2023) di competenza della Conferenza dei Sindaci in merito alla qualità ed efficacia dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari sul territorio dell’Ulss.La votazione espressa è stata di 18,5 su 20. “É il frutto di una mediazione tra un punteggio più alto da parte del Distretto 2 e una valutazione più bassa da parte del Distretto 1. – spiega Nicola Finco – Come Sindaci del Bassanese abbiamo rilevato una serie di problematiche afferenti, ad esempio, ai medici di base, difficoltà in alcuni reparti e una serie di servizi da migliorare, anche legati agli anziani. Riteniamo che Bassano stia perdendo attrattività e questo viene rilevato anche nella scelta di effettuare visite o esami, anche di routine, a Santorso o Asiago. Chiediamo maggiore attenzione da parte della Direzione Generale e attendiamo di conoscere il piano degli interventi per l’Ospedale San Bassiano per i prossimi anni, oltre agli investimenti in termine di personale. Lo riteniamo dunque un voto dettato dalla volontà di costruire e migliorare i servizi sanitari e socio-sanitari del Bassanese e continueremo a lavorare in questo senso”.

Il vice presidente Marigo commenta: “Abbiamo inteso raggiungere un voto unitario con l’intenzione di tutti i comuni di affrontare insieme le tematiche che riguardano trasversalmente tutti nostri cittadini: pur nella consapevolezza che permangono anche sul territorio del Distretto 2 delle criticità legate ai servizi socio sanitari e che la valutazione è riferita ai servizi dello scorso anno, il nostro comitato si sente comunque di riconoscere l’impegno che la direzione ha profuso in termini di dialogo e interlocuzione”.