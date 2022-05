BASSANO – Controlli interforze in città: fermata badante irregolare

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nei giorni scorsi, il Questore di Vicenza ha disposto dei controlli interforze nel territorio. A seguito dell’operazione, una badante irregolare, che potrebbe aver prestato servizio in nero presso una famiglia di Tezze sul Brenta, è stata fermata. La donna, straniera, è stata denunciata per aver fornito generalità false, ma potrebbero partire anche degli accertamenti nei confronti dei tedaroti che l’hanno assunta senza metterla in regola.

Oltre trenta uomini si sono impegnati nei controlli. 71 persone sono state controllate e, al termine dell’operazione, sono stati distribuiti 4 avvisi orali, tre fogli di via e un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.