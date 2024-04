VICENZA – Giovane donna violentata sulla pista ciclabile: trovato e arrestato 25enne guineano

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vicenza, in collaborazione con quelli del Commissariato di Polizia “SAN PAOLO” di Roma, hanno arrestato un cittadino guineano di nome N.D.M., nato nel 1999, in ottemperanza a un’Ordinanza di custodia in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza.

La sera tra il 22 e il 23 dicembre scorsi, gli agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Bortolo su segnalazione del personale medico riguardante una giovane donna vittima di violenza sessuale.

La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata violentata da un giovane sconosciuto vicino alla pista ciclabile, tra le scalinate di Monte Berico e Valletta del silenzio, dopo essere stata inseguita e aggredita mentre si allontanava da un locale dopo una lite con il compagno.

Nonostante i suoi sforzi per sfuggire, la donna è stata immobilizzata e portata in un luogo isolato dove la violenza è continuata. È riuscita a fuggire e a chiedere aiuto ai familiari, che l’hanno accompagnata al pronto soccorso.

Le informazioni fornite dalla vittima hanno permesso agli agenti di identificare il presunto aggressore, che è stato rapidamente arrestato e condotto in Questura.

Nonostante l’identificazione non fosse certa, sono stati raccolti elementi che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale di Vicenza. Gli elementi includono gli abiti indossati dall’aggressore, i risultati del test del DNA che hanno confermato la sua identità e il ritrovamento di un oggetto personale della vittima in uno dei luoghi segnalati.

L’uomo, già indagato in precedenza per un’altra aggressione ai danni di operatori sanitari a Vicenza, è stato allontanato dal territorio nazionale e portato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria (RM). Successivamente è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli, a Roma, dopo aver completato le procedure di rito.