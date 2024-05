BASSANO – Agli arresti domiciliari ma va a bere al bar: ri-arrestato 29enne

Nel pomeriggio del 12 maggio 2024, a Bassano del Grappa (VI), i carabinieri del N.O.RM. – Sezione Radiomobile hanno arrestato un 29enne bassanese in flagranza di reato di evasione. Il soggetto era attualmente sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, con permesso di allontanarsi dalla propria abitazione solo in determinate fasce orarie. Durante un controllo poco prima delle ore 13 lungo via Angarano, gli agenti hanno sorpreso il soggetto, che avrebbe dovuto trovarsi in casa, mentre consumava alcune bevande all’interno di un pubblico esercizio. Dopo essere stato dichiarato in stato di arresto, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Dueville (VI), in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.