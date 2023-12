BASSANO – Accordo con Tesla: 28 nuove postazioni di ricarica per auto elettriche

L’Amministrazione comunale ha accolto ufficialmente la proposta di Tesla Italy srl per la realizzazione di una rete di ricarica per auto elettriche da collocarsi in aree adibite a parcheggio pubblico.

L’intervento prevede 28 nuovi stalli di ricarica, dotati di colonnine, che saranno realizzati in due fasi, rispettivamente di 12 e 16 ciascuna. I lavori e le relative spese per l’installazione, gli allacciamenti, il collaudo, la segnaletica orizzontale e verticale saranno interamente a carico dell’azienda, mentre il Comune, esente da oneri, incasserà un contributo di 20 mila euro.

Le stazioni di ricarica saranno fruibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi tipo di veicolo elettrico.

“Abbiamo approvato con convinzione questo protocollo, della durata di 12 anni – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – che ci consente di incrementare le strutture a servizio delle auto elettriche non soltanto senza oneri, ma anche incassando un contributo per la concessione degli spazi. Si tratta di una scelta lungimirante, che guarda al futuro in un’ottica di ecosostenibilità. E in caso di imprevisti di qualunque natura o diverse esigenze, l’accordo garantisce al Comune la possibilità di chiedere la rimozione degli stalli”.