Bambini reali: botte da orbi fra Harry e William

La sfida fra i bambini reali continua. Dopo aver attaccato la famiglia reale nel suo documentario su Netflix, il principe Harry continua a regolare i conti con chi gli è vicino. E ovviamente, è molto arrabbiato con William. In The Substitute, la sua attesissima autobiografia disponibile dal 10 gennaio, accusa il fratello maggiore di averlo spinto a travestirsi da nazista durante una festa in maschera nel 2005 il cui tema era “Indigeni e coloniali”.

All’epoca le foto della serata trapelarono alla stampa e crearono uno scandalo senza precedenti. Mostrava Harry vestito da soldato nazista con un bracciale rosso ornato da una grande svastica, una sigaretta in una mano, un bicchiere nell’altra. Il figlio più giovane del re Carlo III in seguito si scusò pubblicamente, ma il danno era già fatto.

Come riporta Page Six , Harry spiega nel suo libro di memorie che considerava di indossare un’uniforme nazista o un’uniforme da pilota. “Ho telefonato a Willy e Kate, ho chiesto loro cosa ne pensassero. Uniforme nazista, hanno detto “, ha scritto il marito di Meghan Markle, che ha anche accusato il fratello di averlo gettato violentemente a terra durante un litigio.

Il principe e la principessa del Galles hanno persino “urlato dalle risate” quando lo hanno visto nel suo costume. “È peggio del completo di body di Willy (William indossava un body nero attillato con un motivo a pelle di leopardo, ndr)! Molto più ridicolo! Che, ancora una volta, era l’obiettivo” , continua Harry.

Nel suo documentario su Netflix, Harry ha ammesso che l’episodio è stato uno dei più grandi errori della sua vita, ma non ha discusso del presunto ruolo di William nella storia. Secondo la stampa britannica, il figlio più giovane di Diana non dovrebbe fermarsi qui. Diverse fonti confermano che ci sono anche rivelazioni su Kate e su sua suocera, la regina consorte Camilla Parker-Bowles.

il principe Harry, inoltre, accusa suo fratello William di averlo gettato a terra durante una discussione nel 2019, ha riportato giovedì 5 gennaio il quotidiano The Guardian , che ha citato degli estratti. Il figlio più giovane del re Carlo III e di sua moglie Meghan ha lasciato la monarchia con il botto nel 2020, in una rottura di altissimo profilo su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Harry rivela di essere stato aggredito fisicamente dal fratello maggiore William durante un litigio a Londra nel 2019. Durante questo alterco, il principe 38enne accusa William di aver dato a Meghan della donna “maleducata”e“difficile” , prima che il tono si alzasse e scoppiassero gli insulti, secondo il Guardian .

Dopo un acceso scambio di battute, “(William) mi ha afferrato per il colletto, strappandomi il colletto e facendomi cadere a terra”, raccontava Harry. “Sono caduto sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena e mi sono ferito con i cocci” , ha aggiunto il principe, dicendo di essere rimasto a terra “intorpidito” , prima di chiedere al fratello di andarsene. William poi si sarebbe “scusato” , precisa. Questo alterco avrebbe lasciato Harry con “graffi e lividi”.

Il principe Harry ha dichiarato di voler “riconnettersi” con suo padre Re Carlo III e suo fratello William, a cui in precedenza sembrava molto vicino, in un estratto dell’intervista pubblicato lunedì 2 gennaio. Ma il loro rapporto sembra tutt’altro che pacifico. In un documentario trasmesso su Netflix a dicembre, Harry e sua moglie Meghan hanno accusato la famiglia reale di aver mentito, accusandolo anche di non averli protetti.

I Sussex accusano anche William e sua moglie Kate di essere dietro la copertura stampa negativa che li riguarda, per “aver rubato la scena” . Nel marzo 2021, hanno accusato la famiglia reale di insensibilità e razzismo in un’intervista shock. La regalità britannica è in un periodo di transizione, dopo l’ascesa al trono di Carlo III, in seguito alla morte di Elisabetta II l’8 settembre.