Decorato dalla regina, Alan Cumming restituisce la medaglia e cita la tossicità dell’Impero Britannico (come Lennon e Sheen)

Sul suo sito troneggiano ancora le foto ricordo di questa giornata di luglio 2009. Vestito con blazer e kilt scozzese, omaggio alle sue radici, Alan Cumming posa fiero con la medaglia che gli è stata appena consegnata dalla Principessa Anna nel nome di sua madre Elisabetta II. Ma quasi 14 anni dopo, le cose sono cambiate. L’attore scozzese, visto in Goldeneye e nella saga degli X-Men , annuncia in occasione del suo 58° compleanno di aver restituito il suo OBE, decorazione che lo ha reso Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico.

John Lennon aveva fatto lo stesso

“La morte della regina e le conversazioni che ne sono seguite sul ruolo della monarchia e in particolare su come l’impero britannico ha approfittato delle popolazioni indigene a loro spese (a costo della morte) in tutto il mondo mi hanno davvero aperto gli occhi”, ha scritto su Instagram . dove ha condiviso la foto scattata quando ha ricevuto il suo OBE. Alan Cumming si era distinto per il suo lavoro di attore ma anche per “il suo attivismo a favore della parità di diritti delle comunità gay e lesbiche negli Stati Uniti”. Ricorda che all’epoca i matrimoni gay erano proibiti oltre Atlantico e che la legge “Non chiedere, non dire”(“Non chiedere, non dire”) emanato nel 1993 consentiva a omosessuali e bisessuali di prestare servizio militare solo se mantenevano segreto il loro orientamento sessuale. Il testo è stato abrogato nel 2011.

“Fortunatamente, i tempi e le leggi negli Stati Uniti sono cambiati e tutto il bene che questo premio ha portato alla causa LGBTQ+ nel 2009 è ora meno potente della mia riluttanza ad essere associato alla tossicità dell’Impero” , spiega. Prima di lui, l’attore gallese Michael Sheen aveva intrapreso la stessa strada due anni fa. Aveva restituito il suo OBE per poter difendere l’abolizione del titolo di Principe di Galles attribuito all’erede al trono britannico. Anche il cantante John Lennon ha restituito la sua decorazione nel 1969 per protestare contro la politica estera del governo. Per quanto riguarda David Bowie, ha rifiutato due volte di essere distinto dalla regina che voleva particolarmente nobilitarlo 20 anni fa.