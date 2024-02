L’Adunata 2024 di Vicenza ha il suo manifesto e la sua medaglia: eccoli

Scelti come sempre tramite concorso indetto dall’Associazione Nazionale Alpini, il manifesto ufficiale e la medaglia commemorativa della 95a Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Vicenza dal 10 al 12 maggio prossimi, sono pronti. Ne è autore Tommaso Tomelin, del Gruppo Alpini di Roncogno (Pergine Valsugana).

Manifesto ufficiale dell’Adunata 2024 – A fare da sfondo è Piazza dei Signori, cuore e salotto di Vicenza, con i suoi monumenti-simbolo: la Basilica e la Loggia del Capitaniato, entrambe a firma di Andrea Palladio, e la medievale Torre Bissara. Alla base, a evocare l’invasione pacifica delle Penne Nere in città prevista nel secondo weekend di maggio, le sagome verdi di Alpini che sfilano con i loro gagliardetti. Non mancano le strisce del Tricolore, attraversate da un’aquila in volo (simbolo della forza e del coraggio degli Alpini) e lanciate verso il cielo; un cielo azzurro di speranza, che però non dimentica i tempi bui, grazie anche all’immagine in bianco e nero della Colonna Mozza dell’Ortigara, monito a non dimenticare mai il passato e il sacrificio dei caduti.

Medaglia commemorativa dell’Adunata 2024 – La Loggia del Capitaniato –emblema, in quanto sede del Capitanio, della grande influenza della Repubblica di Venezia sulla città- torna anche sullo sfondo della medaglia, a celebrare Vicenza e la sua grandezza e bellezza. I tre archi si accendono per l’occasione dei colori della Bandiera italiana. In primo piano, invece, un Alpino con lo zaino, a simboleggiare le migliaia di Penne Nere che da tutta Italia (e dal mondo) raggiungeranno Vicenza per la 95a Adunata. Sul retro della medaglia, il logo dell’Associazione Nazionale Alpini, una testa d’aquila (icona del corpo degli Alpini), la scritta commemorativa dell’Adunata di Vicenza del 10-12 maggio, lo stemma del Comune di Vicenza e l’Ossario del Pasubio, a raffigurazione della Sezione Ana ospitante: Vicenza “Monte Pasubio”.

Le medaglie saranno acquistabili nei giorni dell’Adunata al costo di 5 euro presso i punti vendita autorizzati.