Arrestato latitante: era a spasso per il paese

Ieri pomeriggio, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Schio hanno arrestato S.Z, 27enne scledense, con precedenti, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso dicembre. L’uomo si era reso irrintracciabile ed è stato riconosciuto per le vie di Castelnuovo di Isola Vicentina. L’uomo era stato condannato ad un anno e quattro mesi per alcuni furti in abitazione commessi a Torrebelvicino nel 2019. Espletate le formalità di rito, S.Z. è stato portato in carcere a Vicenza.