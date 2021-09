Assemblea Generale di Confindustria Vicenza: il mondo dei giovani al centro

Sarà la prima assemblea da Presidente di Confindustria Vicenza per Laura Dalla Vecchia quella che si terrà mercoledì 29 settembre, alle 17.30, presso l’Area Margraf Logistics Hub di Via Torri di Confine a Gambellara.

Il tema centrale dell’evento, intitolato “Qui puoi. Costruire futuro”, riprende con forza la priorità che la presidente di Confindustria Vicenza ha più volte richiamato dall’inizio del proprio mandato: “In un periodo incredibile come quello che stiamo vivendo – afferma Dalla Vecchia –, le persone che hanno una responsabilità nella nostra cara Italia non possono che avere un unico pensiero fisso: ripartire dai giovani, per coinvolgerli e renderli protagonisti del proprio presente e non solo di un indefinito futuro. Non è sufficiente fare qualsiasi sforzo per trattenere i talenti in Italia, il nostro Paese deve puntare a diventare un polo attrattivo per chi vuole realizzare qualcosa di importante”.



A confrontarsi sul palco dell’assemblea degli Industriali vicentini saranno l’Amministratore Delegato di Kiko nonché componente del Cda di EssilorLuxottica e Illy Cristina Scocchia oltre che gli imprenditori berici Renzo Rosso, Presidente OTB, patron di Diesel e delegato Confindustria per eccellenza, bellezza e gusto dei marchi italiani, e Giovanni Dal Lago, Co-fondatore, Vice Presidente e CEO Officina Stellare.

A presentare e a rappresentare il mondo delle nuove generazioni ci saranno invece Marcello Ascani, youtuber e CEO Flatmates agency; Daniele Grassucci, co-fondatore e Presidente Skuola.net e Lorenzo Pregliasco, co-fondatore di Quorum e YouTrend.

Dalle istituzioni: il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e, in attesa di conferma, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.



A chiudere, l’intervento del presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi

La moderazione è affidata a Cecilia Sala (giornalista de Il Foglio – attualmente inviata in Afghanistan – e di Will – la community di informazione che su Instagram è seguita da quasi 1 milione di persone) e Simone Spetia, conduttore di 24 mattino su Radio24.