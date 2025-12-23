Arzignano-Vicenza. Meningite batterica, bimba di 10 anni ricoverata al San Bortolo

La notizia è riportata nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza. Una bambina di 10 anni residente nell’area di Arzignano è ricoverata all’ospedale San Bortolo di Vicenza per una meningite di origine batterica. La piccola si trova in uno dei posti letto super-monitorati della terapia intensiva pediatrica ed è seguita dall’équipe guidata da Paola Ferrarese.

Secondo quanto spiegato dal primario di Pediatria Massimo Bellettato, i sintomi che hanno portato alla diagnosi sono stati febbre alta, scarsa reattività, ipotensione, rigidità nucale e sonnolenza. La conferma della meningite, di tipo batterico, non contagiosa e non pericolosa per la popolazione, è arrivata dall’esame del liquido cerebro-spinale. Si tratta di una forma più rara e generalmente più grave rispetto a quella virale.

La bambina era stata inizialmente accompagnata dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano. Qui i sanitari, valutata la gravità del quadro clinico, hanno disposto l’immediato trasferimento al San Bortolo, centro hub di riferimento per la rianimazione pediatrica in Veneto, insieme a Padova e Verona.

All’arrivo a Vicenza la paziente si trovava in stato di shock e presentava una sepsi diffusa. È stata quindi intubata e sottoposta a una terapia d’urto con antibiotici ad ampio spettro e antivirali, in attesa dell’identificazione precisa del batterio responsabile da parte del laboratorio di microbiologia. Tra le possibili cause figurano meningococco, pneumococco, Haemophilus influenzae di tipo B o altri agenti patogeni.

La situazione clinica resta seria, ma secondo quanto riferito dai medici del San Bortolo è al momento sotto controllo.