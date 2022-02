Arzignano – Vende cocaina in centro: denunciato assieme ad altre 4 persone che oppongono resistenza

Nel corso della nottata tra il 23 ed il 24 febbraio 2022, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Valdagno hanno denunciato a vario titolo, nel contesto di un’operazione di servizio, cinque cittadini di origine serba residenti nella “Città del Grifo”, di 39, 45, 62, 25 e 42 anni.

Attorno alle ore 23.00 il 39enne è stato colto dai carabinieri nell’atto di cedere nel centro di Arzignano gr.1,2 di cocaina ad un acquirente, il quale veniva fermato, identificato e segnalato ex art. 75 del DPR 309/90 quale assuntore di stupefacenti.

Nel frangente delle operazioni si constatava la presenza di una seconda persona, di 45 anni, che aveva fare sospetto ed evasivo. E’ stato controllato dai militari. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico posto immediatamente sotto sequestro. I due sono stati quindi rispettivamente denunciati rispettivamente per spaccio e porto di arma/oggetto atto ad offendere.

Ne è seguita una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei due uomini entrambi residenti nella stessa abitazione.

Nella casa vi erano altre tre persone che, assieme ai due uomini già controllati, ostacolavano le attività di ricerca. La condotta dai cinque ha richiesto l’intervento di ulteriori tre pattuglie che, prontamente giunte sul posto, permettevano di completare le operazioni di Polizia Giudiziaria senza ulteriori conseguenze.

In base alle condotte poste in essere dagli stessi cinque, i militari operanti deferivano gli stessi cinque per resistenza a Pubblico Ufficiale.