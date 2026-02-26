Arzignano – Riccardo Masiero rompe gli indugi e si candida come sindaco (video)

Dopo mesi di incertezza e la gestione straordinaria del commissario prefettizio, Arzignano si prepara a tornare alle urne. Il vuoto di potere lasciato dall’elezione in Consiglio Regionale dell’ex sindaca Alessia Bevilacqua, seguito dalla caduta della giunta tra le polemiche, ha ora un primo sfidante ufficiale: è Riccardo Masiero ad annunciare la propria candidatura alla guida della città.

Le date da segnare sul calendario sono quelle del 24 e 25 maggio 2026, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere il successore in un clima politico ancora teso per i veleni degli scorsi mesi. Masiero si presenta con l’obiettivo di voltare pagina dopo il commissariamento, in una sfida elettorale che si preannuncia già caldissima.

Riccardo Masiero – come recita la scheda che accompagna la sua candidatura- classe 1970, laureato in Economia e Commercio, lavora dal 1998 nell’intermediazione internazionale di pellami. Entrato in Consiglio comunale nel 1995 per due mandati, ha poi ricoperto ruoli in enti sociali cittadini come l’Ipab Scalabrin e l’Asilo Ines Bonazzi. Dal 2018 è assessore con deleghe a bilancio, lavori pubblici, istruzione, edilizia e urbanistica, commercio, patrimonio e frazioni. Alle elezioni comunali del 2024 è stato il candidato più votato, assumendo anche il ruolo di vicesindaco.

Masiero sostiene di promuovere un modello di governo basato sulla coesione di una squadra ampia, superando l’idea dell’uomo solo al comando e invitando cittadini e amministratori a collaborare a un progetto aperto per la rinascita della comunità.