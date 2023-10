ARZIGNANO – Principio d’incendio in zona industriale, azienda evacuata

Principio d’incendio in tarda mattinata, poco dopo le 11, in via VI strada ad Arzignano all’interno dell’azienda Spac che si occupa di stampaggio di materiale plastico.

Secondo le informazioni dei vigili del fuoco, accorsi sul posto da Arzignano, avrebbe preso fuoco una tubazione di aspirazione dei vapori oleosi dello stampaggio. I pompieri di Arzignano hanno spento le fiamme con il supporto di un’autobotte di Vicenza e una di Arzignano. Durante le operazioni di soccorso l’azienda è stata evacuata. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza e bonifica sono finite alle 1325. Sul posto personale dell’Arpav per i rilievi. Nessuna persona è rimasta ferita