Arzignano – Arcieri: trofeo e gare al campo sportivo

L’assessore allo sport Giovanni Lovato e il sindaco Alessia Bevilacqua: “La nostra città è ricca di iniziative in ambito sportivo. Per noi è un privilegio ospitare sabato 7 maggio il Trofeo Pinocchio fase provinciale di Vicenza e Verona, riservato ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2013”.

L’A.S.D. Associazione sportiva dilettantistica arcieri di Arzignano ospiterà sabato 7 maggio il Trofeo Pinocchio fase provinciale di Vicenza e Verona riservato ai ragazzi delle classi 2009, 2010, 2011/12/13

La gara si svolgerà nel nuovo campo di tiro con arco inaugurato lo scorso maggio, situato in via Altura al civico 1 con inizio tiri alle ore 15:00. I giovani arcieri si sfideranno sono a distanza di 15/20 m per la categoria archi olimpici.

La compagnia arcieri di Arzignano organizza inoltre, sempre allo stesso indirizzo, il 14 e il 15 maggio la prima gara di campionato interregionale Fitarco.

La gara prevede due turni di massimo 60 arcieri per turno uno sabato con inizio alle ore 9:30 per gli archi nudi e compound sulla distanza 50 m. Uno la domenica alle 9:30 per gli archi olimpici sulla distanza di 70 m. Per entrambe le gare sono ammesse le categorie junior, senior, master maschili e femminili. La sfida sarà agguerrita fino all’ultimo delle 72 frecce previste.

“Il tiro con l’arco è una disciplina importante e in continua crescita. La nostra città può vantare l’impegno in molti sport con ottimi risultati. Con il tiro con l’arco stiamo costruendo un forte dialogo è questo evento lo dimostra” ha sottolineato l’assessore Lovato.