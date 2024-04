Arriva a Vicenza ‘Fiori e colori…”: mostra florovivaistica in piazza

La 16ª edizione di “Fiori, colori e…”, la mostra mercato del florovivaismo, che proporrà anche artigianato e prodotti naturali, animerà le vie e piazze del centro da venerdì 19 a domenica 21 aprile.

La manifestazione, edizione dopo edizione, è riuscita ad imporsi nel fitto calendario di iniziative dedicate al verde grazie agli sforzi e all’impegno dell’associazione Il Tritone con il supporto del Comune di Vicenza e la collaborazione dell’Associazione Amici dei Parchi.

Gli espositori saranno aperti in piazza dei Signori, piazza Duomo, contra’ Garibaldi da venerdì 19 aprile dalle 10 alle 20, sabato 20 e domenica 21 dalle 9 alle 20.

«“Fiori, colori e…” è un appuntamento tradizionale che piace molto perché rende la piazza particolarmente gradevole, ricca di colori e profumi. E poi il coinvolgimento delle altre piazze permetterà di passeggiare e scoprire oggetti e prodotti curiosi e legati al mondo dei fiori e del verde» – commenta l’assessora allo sviluppo economico Cristina Balbi.

«Per la tre giorni – spiega Teresa Basso dell’Associazione Il Tritone – le piazze del centro storico saranno invase di colori e direi anche di profumi, un’occasione per tutti di fare due passi in centro ed apprezzare ai piedi dei nostri storici edifici le bellezze della natura trasmettendo magari un messaggio educativo ai più piccoli».

La prossima edizione di “Fiori, colori e…” si presenta particolarmente ricca e coinvolgerà non solo piazza dei Signori ma anche altri luoghi del centro storico.

Piazza dei Signori sarà trasformata in un giardino riservato esclusivamente al florovivaismo. Un’esposizione d’arte sarà allestita tra le due colonne di piazza.

In contra’ Garibaldi saranno presenti operatori che proporranno prodotti ricavati dalla lavorazione di fiori, frutta e essenze naturali. Tra i banchi sarà possibile trovare ed apprezzare miele, olio, vino, spezie, prodotti balsamici, creme e saponette naturali e prodotti per il benessere.

In piazza Duomo spazio all’artigianato: ci saranno arredi per giardino, accessori in legno, accessori di utilizzo pratico, quadri con fiori secchi e terrari, attrezzature da giardino.