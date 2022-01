Arresto del rapinatore che ha terrorizzato il centro, Rucco: “Un’ottima notizia!”

La notizia dell’arresto del rapinatore seriale che aveva messo a segno numerosi colpi in città ai danni di cittadini inermi tra i mesi di ottobre, novembre e dicembre è stata appresa con soddisfazione dal primo cittadino di Vicenza Francesco Rucco. (VEDI NOTIZIA ARRESTO RAPINATORE)

“Sul fronte della sicurezza – afferma il sindaco Francesco Rucco – registriamo un’altra ottima notizia dopo le numerose operazioni di controllo di questi ultimi giorni, a conferma della bontà dell’operato a livello unitario delle forze dell’ordine. Per i cittadini sapere che l’autore di numerose rapine è stato individuato, arrestato e rinchiuso nella Casa circondariale di San Pio X, dà la percezione che si stia lavorando in maniera concreta. Per questo invito i vicentini a continuare a collaborare e ad aver fiducia nelle forze dell’ordine perché è ben riposta; bisogna lasciare agli inquirenti il tempo necessario per svolgere bene e in tranquillità il loro lavoro perché, alla fine, i risultati arrivano”.