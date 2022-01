VICENZA – Arrestato rapinatore seriale e violento, ricercato complice: hanno terrorizzato il centro (e non solo) per mesi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

La Procura della Repubblica di Vicenza informa che in data odierna è stata data esecuzione all’ ordinanza applicativa della misura cautelare della

custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza nei confronti del cittadino gambiano NJIE LAMIN, mentre un altro cittadino gambiano è ricercato.

L’indagine – coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza e svolta da personale della Squadra Mobile della Questura di Vicenza e da militari del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Vicenza – ha preso avvio dalla consumazione di una rapina nel mese di ottobre 2021, per poi svilupparsi e consentire di accertare – anche con l’ apporto di personale dell” Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vicenza – l’esecuzione di numerosi delitti contro il patrimonio e la fede pubblica.

Le indagini hanno consentito di identificare in NJIE LAMIN e nel suo connazionale ricercato, in concorso, gli autori delle seguenti rapine aggravate, consumate entrambe in Vicenza:

il 27 ottobre 2021, in tempo di notte ai danni di un giovane cittadino del Bangladesh aggredito mentre percorreva viale Milano; la vittima, dopo essere stata avvicinata con una banale scusa, è stata colpita e privata del portafoglio

il 12 dicembre 2021, in tempo di notte, ai danni di un cittadino italiano che, nel centro storico, veniva aggredito alle spalle, minacciato con un coltello e privato del telefono cellulare e del portafoglio.

Altre rapine aggravate sono invece ascrivibili al solo NJIE LAMIN:

a Vicenza il 4 dicembre 2021 lungo ia pista ciclabile di Strada della Caimpenta ai danni di una donna che veniva minacciata con un coltello e privata della borsa

a Vicenza il 5 dicembre 2021, in tempo di notte, ai danni di una anziana signora appena uscita dal Pronto Soccorso del locale ospedale ed intenta a fare ingresso nella propria vettura, che veniva

minacciata con un coltello e privata della borsa

minacciata con un coltello e privata della borsa a Vicenza il 7 dicembre 2021 all’interno di un condominio ubicato in via Ferreri ove una donna veniva minacciata con un coltello e privata della borsa

in Torri di Quartesolo il 12 dicembre 2021, in tempo di notte, ai danni di una donna appena uscita da una lavanderia self-service; la vittima veniva aggredita lungo la pubblica via, subiva lo strappo della borsa che teneva a tracolla e minacciata con un oggetto contundente

in Vicenza il 14 dicembre 2021 lungo la pubblica strada della Caimpenta ai danni di una giovane donna che percorreva la strada in bicicletta; la vittima veniva fermata, le veniva impedito di

proseguire e privata dello zaino detenuto all’interno del cestino.

La misura cautelare è stata emessa nei confronti di NJIE LAMIN anche per i seguenti ulteriori reati contro il patrimonio e la fede pubblica:

a Vicenza il 29 ottobre 2021, ricettazione di una carta debit VISA e di una tessera sanitaria

oggetto entrambe di furto denunciato dai rispettivi titolari

oggetto entrambe di furto denunciato dai rispettivi titolari a Vicenza il 26 novembre 2021, furto aggravato e successivo indebito utilizzo di carta di credito; il furto era stato consumato in danno di una giovane donna alla quale era stato sottratto il portafoglio all’ interno del giardino/pertinenza del bar “Dolce Vita”; lo stesso giorno la carta di credito veniva utilizzata più volte da NIJE LAMIN presso una tabaccheria del centro storico per acquisti dell’ Importo complessivo di euro 64,00

in Vicenza il 14 dicembre 2021, indebito utilizzo della carta di credito compendio del delitto di

rapina aggravata consumata il 14 dicembre 2021 sulla strada della Caimpenta, utilizzata più volte

presso un esercizio-bar ed una tabaccheria per acquisti dell’ importo complessivo di euro 60,00.

Il provvedimento cautelare nei confronti di NIJE LAMIN è stato eseguito nella Casa circondariale di Vicenza, dove l’indagato è detenuto dal 16 dicembre scorso in seguito ad arresto eseguito da personale dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vicenza nella

flagranza dei delitti di rapina e resistenza a pubblico ufficiale consumati lo stesso giorno all’ interno del Centro commerciale “Palladio”. Come si è detto, il provvedimento nei confronti del connazionale – tuttora attivamente ricercato dalle forze di polizia — non è stato attualmente eseguito.

Le attività d’indagine compiute dal personale della Squadra Mobile

della Questura di Vicenza e dai militari dal N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Vicenza hanno consentito pertanto di individuare – attraverso una attenta attività di riscontro delle denunce delle vittime, le quali hanno attivamente collaborato procedendo al riconoscimento degli autori in effigie fotografica ed in persona, e con l’ acquisizione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza – in NJIE LAMIN e nel connazionale i responsabili di numerose condotte violente e predatorie consumate nella città di Vicenza nei mesi scorsi, anche in prossimità delle

festività natalizie, che avevano destato allarme e preoccupazione nella cittadinanza.