Aperto il mercatino di Natale in sede Andos

Biancheria per la casa, corredini per neonati, decorazioni a tema, oggettistica varia. C’è solo l’imbarazzo della scelta nella sede del Comitato Andos Ovest Vicentino, dov’è allestito il tradizionale mercatino di Natale con i lavori eseguiti dalle volontarie.

“Da anni, ogni mercoledì pomeriggio alcune nostre volontarie si ritrovano per ricamare o lavorare all’uncinetto – racconta la presidente del Comitato Andos, Isabella Frigo –. È una forma di terapia occupazionale molto importante. Il coinvolgimento attivo e la socializzazione, infatti, aiutano le donne a superare la fase della malattia e contribuiscono a migliorarne la qualità di vita. Le loro creazioni sono esposte tutto l’anno in sede e richieste anche come bomboniere, ma in vista delle festività natalizie le proposte sono ancora più ricche”.

Le numerose idee regalo sono disponibili a fronte di una donazione minima (variabile a seconda dell’articolo) che andrà a sostenere le attività e i servizi offerti dal Comitato alle donne operate al seno.

Il mercatino, allestito nella sede Andos al piano terra dell’ospedale di Montecchio Maggiore, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. Per eventuali richieste, telefonare allo 0444 708119 o scrivere a info@andosovestvi.it.