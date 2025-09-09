Antica Fiera Del Soco 2025, tante nuove proposte e una mappa per i celiaci

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tutto è pronto a Grisignano di Zocco per ospitare l’Antica Fiera del Soco, l’imperdibile festa popolare di fine estate che ogni anno per un’intera settimana (quest’anno da venerdì 12 a giovedì 18 settembre) trasforma questo paese di circa 5.000 abitanti in una sorta di “capoluogo virtuale” del Veneto, richiamando nell’arco di un’intera settimana centinaia di migliaia di visitatori.

Sarà la prima edizione organizzata dal nuovo CdA, insediatosi lo scorso febbraio, con il presidente Marcello Rosano affiancato da Antonella Caberlon, Rachele Maria Facchin, Marco Tagliaro e Giuseppe Stefano Rizzetto. Il programma è stato presentato ufficialmente presso la sede della Provincia di Vicenza alla presenza del Presidente Andrea Nardin, che ha dato il suo saluto ad una tra le manifestazioni più radicate e rappresentative delle tradizioni del nostro territorio: «L’Antica Fiera del Soco è molto più di un appuntamento popolare: è un patrimonio culturale che racconta la storia, la laboriosità e la capacità di innovazione del nostro territorio. È tradizione, con esposizioni, mercato e spettacoli, ma è anche “prime volte”, con la via dell’outlet e la mappa per celiaci. È il legame tra passato e futuro, coinvolgendo migliaia di persone in un’esperienza autentica e condivisa. La Provincia di Vicenza è orgogliosa di sostenere l’Antica Fiera del Soco e ringrazia il nuovo CdA e tutti coloro che, con passione e dedizione, rendono possibile questo evento straordinario».

Diverse le novità introdotte nello storico evento, a cominciare dalla sua caratteristica peculiare: la sconfinata offerta commerciale, con centinaia di espositori suddivisi tra il mercato all’aperto che attraversa le strade del centro e la grande mostra al coperto, giunta alla sua quarantesima edizione. Tra le bancarelle, tornano una via interamente dedicata agli artisti, una agli hobbisti e, grazie alla rinnovata collaborazione con Ascom – Le Botteghe del Soco, dal sabato al lunedì quest’anno via Serenissima diventerà per la prima volta la via dell’Outlet, con le offerte portate direttamente in Fiera dai commercianti di Grisignano e dei Comuni limitrofi.

Per la prima volta, la ricca offerta gastronomica prevede anche una mappa specificamente dedicata ai visitatori celiaci e vegetariani, che potranno così individuare agevolmente dove trovare prodotti adatti alle loro esigenze, dalla birra alla pizza, nelle varie aree della Fiera.

Diverse aree spettacolo offrono esibizioni “live” tutte le sere, tra musica di molti generi differenti, sfilate, eventi istituzionali, alcuni dei quali ospitati al coperto nel nuovo Pala Eventi. La suggestiva area Medioevale consente a grandi e piccini di compiere un viaggio a ritroso nel tempo. Il Luna Park presenta oltre 70 attrazioni ed è l’area di giostre più estesa del Veneto. Quest’anno si è molto arricchita la proposta per le famiglie con bambini, con il nuovo cartellone Soco Kids: spiccano sabato e domenica il Bike Park gratuito per tutti i bambini da 2 a 8 anni, un’area da 100 mq con i “giochi di una volta” e l’esposizione di mattoncini Lego da 300 metri quadrati Soco Brick, ospitata all’interno del Pala Eventi, con area gioco e concorsi di costruzioni. Le tradizioni contadine restano il cuore della Fiera: gli animali da cortile della Fattoria del Soco, la via dei mezzi agricoli e la fiera franca del bestiame, che all’alba del Luni del Soco (lunedì 15 settembre) rinnova un rito antico. Laboratori per i bambini e i figuranti degli Antichi Mestieri accompagneranno il pubblico in un percorso di memoria viva del mondo rurale. Nel fine settimana torna anche lo spettacolo equestre Socoi Sotto le Stelle.

Il sindaco Elisa Bastianello accoglierà le autorità del territorio in occasione cerimonia di inaugurazione ufficiale, sabato 13 settembre, nella suggestiva cornice di Villa Magrin: «Rappresento una comunità capace di unire operosità e accoglienza, che senza clamore mette in campo energie straordinarie per dare ogni anno alla Fiera il respiro unico che la distingue in tutto il Veneto. La Fiera è un lavoro corale: come Amministrazione presidiamo ciò che la rende possibile – sicurezza, viabilità, pulizia, regole – in raccordo con Antica Fiera del Soco Srl». Il presidente del CdA, Marcello Rosano, a nome dei suoi compagni d’avventura è pronto a vivere l’evento: «Sono stati mesi densi, affrontati con tenacia. Ora siamo pronti a condividere con i grisignanesi, e con chi ci raggiungerà anche da lontano, un programma ricco e pensato nel dettaglio. Il grazie va a dipendenti, collaboratori e volontari, oltre che al Segretario comunale e al personale degli Uffici del Comune: è il loro lavoro quotidiano che rende possibile questa Fiera».