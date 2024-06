Aggredisce la moglie: arrestato per maltrattamenti

Nel corso della nottata odierna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato in flagranza di reato, un 53enne cittadino albanese, residente in città, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La vicenda giudiziaria trae origine dalla denuncia-querela presentata nel mese di maggio dalla moglie convivente dell’uomo, una connazionale di 39 anni, sporta presso la Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa, nella quale la stessa ha raccontato come, per circa vent’anni, abbia subito gli atteggiamenti violenti e minacciosi del coniuge, spesso sfociati in vere e proprie aggressioni fisiche avvenute anche alla presenza dei figli.

Quindi, verso le ore 23:15 circa di ieri, è arrivata alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Bassano del Grappa una richiesta di intervento da parte di alcuni conoscenti della coppia, che segnalavano un violento litigio in atto presso la loro abitazione. Il personale operante si recava immediatamente sul posto, dove aveva la presenza della donna, del marito e dei tre figli, e dove appurava che poco prima, per futili motivi, l’uomo aveva fisicamente aggredito la consorte, scaraventandola sul divano e stringendole le mani attorno al collo, venendo bloccato nella sua azione violenta dall’intervento provvidenziale dei due figli più grandi della coppia che riuscivano, con non poca fatica, a liberare la madre e a chiedere aiuto ad alcuni conoscenti che a loro volta allertavano il 112. A causa di quanto accaduto, la 39enne è ricorsa alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa, da dove, all’esito dei previsti accertamenti, veniva dimessa con una prognosi di 5 giorni; contestualmente, la stessa esprimeva la volontà di integrare la denuncia – querela precedentemente presentata, cosa che faceva presso la locale Stazione Carabinieri.

Alla luce di quanto accertato, considerate le dichiarazioni rese dalla donna e dai testimoni, essendo emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 53enne albanese, i militari hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate.

.