Ad Orgiano “Sogno di una notte di mezza estate”: nuova produzione della compagnia L’Archibugio

Al Teatro Comunale di Orgiano la rassegna “Grotta Azzurra” si chiude con la nuova produzione della compagnia L’Archibugio

Doppio spettacolo, sabato 6 aprile, con il “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare.

La compagnia teatrale L’Archibugio, che proprio quest’anno festeggia i 15 anni di attività, riprende il suo percorso shakespeariano con una nuova produzione: “Sogno di una notte di mezza estate”.

Lo fa, per così dire, giocando in casa, al Teatro di Orgiano, dove per il Comune cura la direzione artistica dell’edizione 2024 della rassegna “Grotta Azzurra” iniziata l’8 marzo scorso e che, dopo i sold out dei precedenti tre spettacoli, si chiude sabato 6 aprile con un doppio appuntamento: alle ore 17 e alle ore 21.

«Ancora una volta metteremo in scena un classico di Shakespeare in pieno stile Archibugio, in una versione moderna e urbana – sottolinea il regista Giovanni Florio – con un cast inedito e un allestimento fresco e contemporaneo, ma rispettoso della drammaturgia del Bardo».

La rassegna “Grotta Azzurra” è organizzata dal Comune di Orgiano, con il patrocinio della Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Fita.

Ingresso libero su prenotazione (fino a esaurimento posti):

www.eventbrite.it/e/biglietti-larchibugio-sogno-di-una-notte-di-mezza-estate-1-turno-845023166037; www.eventbrite.it/e/biglietti-larchibugio-sogno-di-una-notte-di-mezza-estate-2-turno-845027228187