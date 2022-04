A Noventa Vicentina parte il corso “Smartphone per la terza età”

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Il Comune di Noventa Vicentina e il Centro Provinciale Istruzione Adulti propongono il corso SMARTPHONE PER LA TERZA ETÀ dal 2 al 30 maggio: ” Un interessante corso teorico e pratico per maneggiare con scioltezza lo smartphone nel suo complesso” – commenta il Sindaco Mattia Veronese. Le lezioni da un’ora si terranno presso l’Istituto Comprensivo A. Fogazzaro tutti e 5 i lunedì di maggio, con la possibilità di scegliere uno dei due turni: primo turno ore 15:00, secondo turno 16:15. Il costo è di 10 euro complessivi da versare alla pre-iscrizione giovedì 21 o 28 aprile, ore 15:00, presso la Segreteria dell’Università AA in Teatro Modernissimo.