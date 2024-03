NOVENTA – INAUGURATA LA ROTATORIA DEL BERGONCINO

Domenica 17 marzo a Noventa Vicentina, il sindaco Mattia Veronese con i colleghi primi cittadini dell’area, con i rappresentanti delle istituzioni provinciali e regionali, con i referenti delle associazioni di categoria e con i tecnici e dipendenti della ditta costruttrice, ha inaugurato la rotatoria in via Bergoncino a Noventa Vicentina (SOTTO: LE FOTO). Un’opera di oltre 500mila euro, frutto di importanti contributi della Provincia di Vicenza e della Regione del Veneto. Questo intervento, oltre a garantire il passaggio in sicurezza degli utenti della strada in entrata e uscita dal paese, è fondamentale per il transito dei numerosi mezzi pesanti che passano tutti i giorni nella vicina zona industriale e artigianale. Ecco il motivo della sua forma allungata ad “effetto spartitraffico”.

A breve partiranno i lavori per un’altra importante opera per aumentare la sicurezza lungo la provinciale 247: una rotatoria nell’intersezione tra via Migliadizzi e via Masenello (detta Croce di pietra). Altro intervento di circa 500mila euro già interamente finanziato.