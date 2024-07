A Lonigo “Carmen Fantasia”

Mercoledì 24 luglio alle ore 21.15 alla Corte de Pieri di Madonna di Lonigo va in scena la Carmen di Georges Bizet, tra le opéra-comique una tra le più conosciute,

amate e rappresentate al mondo. La Compagnia di Canto Lirico Rosina

Storchio ne porta in scena una fantasia che è incentrata intorno al

personaggio di Carmen, attraverso la messa in scena, con scenografia

e in costume, dei momenti più significativi e intensi dell’opera e con le

indimenticabili arie accompagnate al pianoforte da Samanta Chieffallo.

A interpretare Carmen è il soprano Anna Malavasi, che cura anche la regia

dello spettacolo, nella parte di Don José c’è Alessandro Fantoni, la voce di

Escamillo è di Daniele Girometti, quella di Frasquita di Chiara Milini.

La musica di Bizet è accompagnata dalle coreografie delle sei danzatrici

del corpo di ballo DanzaStudio di Giorgia Breviglieri, la scenografia è di

Daniele Lunedei.