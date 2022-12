A Gardaland in arrivo Jumanji® – The Labyrinth: nuova attrazione nel 2023

“Un labirinto nella giungla selvaggia, un gioco di specchi e un tunnel infestato da serpenti”: è

questa l’ultima emozionante esperienza di Gardaland, Jumanji® – The Labyrinth, presentata oggi. La

nuovissima attrazione aprirà nel 2023 e sarà svelata la prossima primavera in occasione della riapertura

del Parco. Offrirà agli Avventurieri di tutte le età un’altra esperienza – esclusiva ed avvincente – per

immergersi nel fantastico mondo selvaggio di Jumanji, basato sulla popolare serie cinematografica,

campione di incassi di Sony Pictures Entertainment.

Jumanji® – The Labyrinth richiederà coraggio ed astuzia ed offrirà agli Ospiti un’esperienza a più livelli

e multisensoriale in cui dovranno farsi strada attraverso una nuovissima avventura da brivido.

Situata nel cuore di Gardaland, accanto a Jumanji® – the Adventure, la nuova attrazione The Labyrinth

offrirà agli Ospiti un’esperienza completamente nuova: riusciranno a sopravvivere alle innumerevoli

insidie e sorprese di questo labirinto complesso ec intrigante per salvare Jumanji?

“Dopo il successo del lancio di Jumanji® – The Adventure lo scorso anno, siamo lieti di collaborare

nuovamente con Merlin e Gardaland per offrire una nuovissima avventura per il 2023, in cui gli ospiti

potranno immergersi ulteriormente nell’avventuroso mondo di Jumanji”, ha dichiarato Jeffrey Godsick,

Vice-Presidente Esecutivo per Global Partnerships e Brand Management e Head of Location Based

Entertainment di Sony Pictures Entertainment.

Scott O’Neil, CEO di Merlin Entertainments, ha commentato: “Il più importante Parco a tema in Italia –

Gardaland – è diventato ancora più attraente grazie ai nostri partner di lunga data, Sony Pictures

Entertainment. Siamo lieti di annunciare “Jumanji® – The Labyrinth” a Gardaland. Continuare a dare

vita al mondo di Jumanji è un sogno che si avvera per il numero sempre crescente di visitatori del

Resort ma è anche uno stimolo divertente per i nostri premiati team creativi di Merlin Magic Makers.

Sempre più spesso i brand sono alla ricerca di modalità per entrare in contatto con il pubblico – portando

in vita i loro film o i loro personaggi – e Merlin Entertainments è l’unica azienda di parchi a tema e

attrazioni senza vincoli e con la capacità necessaria di entrare in contatto con i fan di tutto il mondo”.

Jumanji – il franchise cinematografico

La serie cinematografica Jumanji della Sony Pictures, basata sull’omonimo e pluripremiato libro per bambini di Chris Van

Allsburg, ha incassato oltre 2,02 miliardi di dollari nel mondo. Il pubblico ha conosciuto per la prima volta il mondo di Jumanji

nel 1995, quando un misterioso gioco trasportava ai suoi giocatori la giungla di Jumanji! Il film era interpretato dal compianto

Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst e Bradley Pierce. Oltre 20 anni dopo, le avventure continuano nel nuovissimo film

Jumanji: Welcome to the Jungle (2017), in cui cambia il meccanismo di gioco e quattro adolescenti in punizione vengono

risucchiati nel mondo di Jumanji. Quando i ragazzi scoprono la vecchia console di un videogioco di cui non hanno mai sentito

parlare, decidono di giocare e vengono immediatamente catapultati nell’ambientazione della giungla, con le sembianze dei

personaggi avatar da loro scelti (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan). Nella giungla scoprono che non

sono gli unici a giocare con Jumanji perché Jumanji gioca con loro. Per vincere, dovranno affrontare l’avventura più pericolosa

della loro vita o rimarranno bloccati nel gioco per sempre. Dopo il successo del film del 2017, la squadra (Dwayne Johnson,

Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan) è tornata in Jumanji: The Next Level (2019), ma il gioco è cambiato. Quando tornano

a Jumanji per salvare uno di loro, scoprono che nulla è come si aspettavano. I giocatori dovranno affrontare luoghi sconosciuti

e inesplorati, dagli aridi deserti alle montagne innevate, per sfuggire al gioco più pericoloso del mondo.

