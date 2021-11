A Gardaland è già Natale

Sabato 4 dicembre inizia Gardaland Magic Winter, l’evento invernale durante il quale splendidi addobbi e coinvolgenti spettacoli trasformano il Parco e permettono agli Ospiti di vivere le magiche atmosfere natalizie senza rinunciare al divertimento e all’adrenalina delle Attrazioni.

Durante la kermesse – in programma dal 4 all’8 dicembre, nei weekend dell’11 e 12 e del 18 e 19 dicembre, il 23 e 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022 – saranno disponibili le principali attrazioni a cui si aggiungeranno tante attività speciali tutte da vivere, dal Magico Villaggio di Babbo Natale al nuovo show “Il favoloso emporio di Natale” presso Gardaland Theatre. Non poteva mancare poi una pista di pattinaggio su ghiaccio circondata – anziché da montagne innevate – da un caratteristico souk arabo, suggestioni che solo in un Parco Divertimenti si possono vivere.

Tante le leccornie per una pausa golosa, dai kürtőskalács ai marshmallow giganti pronti per essere arrostiti sul fuoco, dalle castagne ai biscotti natalizi fino al caldo vin brulè.

Gran finale delle giornate di Gardaland Magic Winter sarà lo scenografico momento di accensione dell’Albero di Prezzemolo in Fantasy Kingdom – addobbato per l’occasione con migliaia di splendide luminarie – che si svolgerà alle 18:00 e culminerà con l’arrivo di Babbo Natale sotto una suggestiva nevicata.

Per Gardaland Magic Winter sarà disponibile un biglietto combinato di 25 euro per gli adulti e 22 euro per il ridotto che includerà Gardaland Park, la Miniland di LEGOLAND® Water Park e anche Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine per l’occasione addobbato per il Natale.

Il Parco e Gardaland SEA LIFE Aquarium saranno aperti dalle 10.30 alle 18.00 dal 4 all’8 dicembre, nei weekend dell’11 e 12 e del 18 e 19 dicembre, il 23 e 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022.

Per maggiori informazioni su pacchetti e orari di apertura consultare il sito gardaland.it