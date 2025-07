A Chioggia l’86ª Sagra del Pesce: tutti i menu degli stand e gli eventi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Da venerdì 11 a domenica 20 luglio 2025 Chioggia ospiterà l’86ª edizione della Sagra del Pesce, una delle manifestazioni folkloristico-gastronomiche più attese del Veneto. L’evento si svolgerà ogni sera dalle ore 18:30 lungo Corso del Popolo, nel cuore del centro storico, ed è dedicato ai sapori del mare e della laguna, nonché alla valorizzazione delle tradizioni locali legate alla pesca. (In fondo all’articolo i menu degli stand).

I piatti della tradizione

Per dieci serate sarà possibile gustare le ricette tipiche della cucina chioggiotta negli stand gastronomici gestiti dalle associazioni locali. Tra i piatti proposti:

Sarde in saor

Fritto misto con polenta

Bibarasse in cassopipa

Seppie in umido con polenta

Grigliate di pesce

E molte altre specialità

Non è necessaria la prenotazione: per accedere agli stand basta mettersi in fila.

Elenco stand gastronomici

Campo Duomo

Coop. Sciabica – Tel. 339 3528987 – Email: cooperativasciabica@gmail.com

Coop. Sciabica – Tel. 339 3528987 – Email: cooperativasciabica@gmail.com Davanti Commissariato PS

ASD UISP Chioggia – Tel. 327 7349026

ASD UISP Chioggia – Tel. 327 7349026 Davanti Banca Intesa

ASI Ciao – Tel. 320 2726612

ASI Ciao – Tel. 320 2726612 Davanti al Municipio

Coop.va Soc. Impronta – Tel. 339 5314449 – Email: sagra@improntascs.it

Coop.va Soc. Impronta – Tel. 339 5314449 – Email: sagra@improntascs.it Piazza Granaio

Coop.va L'Onda – Tel. 353 4436683

Coop.va L’Onda – Tel. 353 4436683 Davanti Palazzo Morosini

Teatro & Musica – Email: ass.teatromusica@gmail.com

Spettacoli ogni sera

La sagra non è solo cucina, ma anche intrattenimento. Ogni sera alle ore 21:30, sul palco di Corso del Popolo, si terranno spettacoli gratuiti di musica, danza e teatro.

Programma spettacoli 2025:

Venerdì 11 luglio – Steel Sound (musica pop rock anni ’90)

– Steel Sound (musica pop rock anni ’90) Sabato 12 luglio – AMC – Forum Pianistico Internazionale

– AMC – Forum Pianistico Internazionale Domenica 13 luglio – Pi-Greco (musica internazionale anni ’70, ’80 e ’90)

– Pi-Greco (musica internazionale anni ’70, ’80 e ’90) Lunedì 14 luglio – Ginger Lady & The Italian Vibes (successi anni ’60)

– Ginger Lady & The Italian Vibes (successi anni ’60) Martedì 15 luglio – Truma & Mark Geary (musica originale con radici locali)

– Truma & Mark Geary (musica originale con radici locali) Mercoledì 16 luglio – Stranger 290 (rock anni ’70)

– Stranger 290 (rock anni ’70) Giovedì 17 luglio – Come Max (tribute band 883 & Max Pezzali)

– Come Max (tribute band 883 & Max Pezzali) Venerdì 18 luglio – VHF – VeryHighFrequency (pop & rock anni ’80)

– VHF – VeryHighFrequency (pop & rock anni ’80) Sabato 19 luglio – Piccolo Teatro Città di Chioggia – “El Conte dei Sospiri”, commedia brillante in dialetto veneto

– Piccolo Teatro Città di Chioggia – “El Conte dei Sospiri”, commedia brillante in dialetto veneto Domenica 20 luglio – Urban Airlines – “Destinazione Street Dance”, a cura di Arte Danza Hip Hop New Project

A seguire: Gran finale musicale con la Banda Cittadina

Parcheggi e navetta gratuita

Per agevolare l’arrivo dei visitatori, saranno attivati parcheggi dedicati e un servizio navetta gratuito.

Parcheggio Val da Rio (area antistante ASPO)

Collegato al centro da una navetta gratuita che effettua fermate intermedie a Borgo San Giovanni, per poi arrivare alla rotonda del Museo Civico Fuori Le Mura (inizio zona ZTL).

Navetta gratuita – modalità operative:

Servizio attivo tutti i giorni dall’11 al 20 luglio , dalle ore 18:00 alle 24:30/1:00

, dalle ore Autobus urbano con pedana per persone con disabilità (16 posti a sedere, circa 50 in piedi)

Partenze ogni 15-20 minuti

Parcheggi per disabili

Le persone con disabilità munite di regolare tagliando potranno parcheggiare gratuitamente nella zona ZTL in Riva Canal Lombardo e San Domenico. Chi accede senza autorizzazione preventiva potrà regolarizzare la propria posizione entro 48 ore scrivendo all’indirizzo: ztl@sstchioggia.it, indicando la targa del veicolo.

Info e contatti:

Comune di Chioggia – Visit Chioggia