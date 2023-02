A Bassano un kit per i nuovi nati

Anche quest’anno i nuovi nati avranno un omaggio di benvenuto da parte dell’Amministrazione comunale: un piccolo gesto simbolico a dimostrazione dell’attenzione riservata ai genitori e allo sviluppo dell’infanzia come risorsa per tutta la comunità e prerogativa di sviluppo e crescita sociale.

“Si tratta di un regalo per dimostrare la vicinanza concreta alle famiglie bassanesi – sottolinea l’Assessore Mavì Zanata – che, nonostante le concrete difficoltà attuali dovute ai problemi economici e ai mutamenti sociali, decidono di investire nel futuro. Grazie alla collaborazione con FarmaBassano, la ditta F.lli Campagnolo s.p.a., l’associazione Essere mamme a Bassano e la ditta Verdevero, ci saranno più omaggi e questo ci fa molto piacere, anche perché si tratta di un segno tangibile di una città che, attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, è sempre più inclusiva e vicina alle famiglie”.

Per tutto il 2023 i neo genitori residenti a Bassano che si recheranno allo Stato Civile per registrare la nascita del proprio figlio, riceveranno un invito con le indicazioni per poter recarsi presso il Centro per le Relazioni e le Famiglie di viale Asiago, 22/c o presso i Servizi Sociali di via Jacopo Da Ponte, 37 a ritirare l’omaggio di benvenuto che consiste in un sacchettino multiuso realizzato dai volontari dell’associazione “Il filo che unisce”.

L’omaggio consiste in:

– una brochure contenente informazioni inerenti i servizi e iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie presenti nel territorio;

– 1 buono del valore di 50 euro, offerto da FARMABASSANO e 4 buoni del valore di 25 euro cadauno,offerti dal Comune di Bassano del Grappa,spendibili presso la Farmacia Comunale di via Cà Baroncello, 60 per l’acquisto di prodotti per la crescita ed il benessere del bambino e della mamma;

– unbody e una carddel valore di 20 euro, offerti dalla ditta Campagnolo S.p.A. da utilizzare presso lo “Store Nucleo” presso il centro commerciale Emisfero Bassano, v.le De Gasperi 80/82;

– 3 monodosi di prodotti ecologici per il bucato offerti dall’azienda locale Verdevero di Romano d’Ezzelino, via Spin 118/A

– la tessera associativa gratuita per il 2023 dell’associazione “Essere mamme a Bassano” che garantisce alle famiglie una scontistica nei negozi e presso i professionisti convenzionati.