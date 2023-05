47enne veneto trovato morto in Messico

Sarebbe morto per cause naturali il padovano Luca Bottin, di 47 anni. L’uomo, originario di Villa del Bosco e residente nel Trevigiano, è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo. Il decesso sarebbe avvenuto nella notte. Bottin era in Messico per lavoro ed era andato a visitare una fabbrica con dei colleghi per poi andare a pranzo. E’ quindi tornato nella sua camera d’albergo ed è stato trovato morto la mattina seguente. Lascia la moglie e un bambino