Il chiampese Sammartin in Belgio per il Gran Premio delle Nazioni

Elia Sammartin a caccia di un titolo in Belgio: il giovane campione di supermoto chiampese, infatti, è partito ieri per il Belgio per partecipare come capitano della nazionale italiana al Gran Premio delle Nazioni: una gara in prova unica dove ci sono più di 20 nazioni schierate e ogni Paese schiera i tre migliori piloti. All’evento partecipano quindi 3 piloti per ogni nazione: il sabato si svolgono le qualifiche che determinano le 20 nazioni che hanno diritto a partecipare all’evento vero e proprio, ossia le 3 manche di domenica che determineranno poi la nazione vincitrice.