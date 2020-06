Zaia: “A settembre niente mascherine in classe”

Dalla sede della protezione civile di Mestre, la consueta conferenza stampa del presidente della regione Luca Zaia sull’emergenza coronavirus e la ripresa in Veneto. Zaia oggi ha specificato: «La recrudescenza a Pechino? E’ un’altra cosa, cercheremo di capire meglio, ma non bisogna comunque abbassare la guardia». Il governatore ha parlato anche delle linee guida del Veneto in vista della ripresa dell’anno scolastico: «Sono quelle delle Regioni, dal governo per ora nessuna risposta. Prevedono i varchi nelle scuole. Distanza dall’insegnante di 2 metri, ma non tra banco e banco. Mascherina non si porta durante le lezioni, solo per uscire di classe e per gli spostamenti. Ricreazione:opzione di farla in loco». E ancora: «C’è il rischio che, con i due metri di distanza le classi siano troppo piccole per tutti gli studenti. Il gruppo che detiene i negozi Tigotà donerà gratuitamente 10.000 litri di igienizzante e 20.000 litri di candeggina».

«I ragazzi sono a casa da fine febbraio, magari sarebbe stato bello avere un mese di scuola a giugno».

«Per i 3-6 anni abbiamo per ora le linee guida dei centri estivi».

Per quanto riguarda l’inizio del nuovo anno, infine: «Il ministro Azzolina vuole far iniziare le scuole in tutta Italia il 14 settembre? Noi non diamo l’ok se prima non fissano le date delle elezioni: è questione di democrazia».