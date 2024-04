Gli allievi del Cfp Trissino sul podio regionale con un podcast inedito sul Giorno del Ricordo

Gli allievi del Cfp Trissino sono stati premiati mercoledì scorso 3 aprile dalla la Regione Veneto a Venezia per essersi classificati secondi a un concorso per commemorare il Giorno del Ricordo con il podcast “Rosso Istria: voci di donne. La Storia di Pierina Surdich”. L’interessante proposta agli studenti e alle studentesse del Veneto delle scuole secondarie di II° grado è stata quella del concorso “Donne d’Istria, Fiume e Dalmazia: dall’esodo al Giorno del Ricordo”, fortemente voluto dal Presidente Luca Zaia e dall’Assessore all’Istruzione Elena Donazzan. Il concorso aveva l’obiettivo di diffondere una migliore e più approfondita conoscenza di un passato purtroppo drammatico, quello delle foibe e dell’esodo dalle terre di origine di italiani dell’Istria e della Dalmazia. Un’iniziativa regionale che si inserisce nel più ampio quadro di proposte rivolte alle scuole per la messa in rilievo e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico e letterario degli Italiani tristemente protagonisti dell’esodo istriano, fiumano e dalmata. La classe 2° del settore Benessere e Acconciatura e le classi 2° e 3° del settore Addetti alle Vendite – una cinquantina di allieve e allievi – guidati dai professori di Italiano e Storia Eva Dallari e di Multimedia Ivano Visonà Dalla Pozza hanno conquistato il podio, vincendo anche un premio in denaro di 2.000 euro. Le classi hanno interamente ideato e prodotto un podcast originale e inedito che racconta la storia di un’esule istriana che vive a Montecchio Maggiore. “In un freddo pomeriggio di gennaio abbiamo intervistato Pierina Surdich, classe 1949, che fuggì dalla sua terra bambina, a 7 anni, e crebbe e diventò la donna che è oggi proprio qui, nel Vicentino, a Montecchio Maggiore, a pochi chilometri dalla sede della nostra scuola. Pierina, unica rimasta in vita della sua famiglia, ci ha accolti in casa sua e ci ha raccontato la sua preziosa testimonianza”: inizia così il podcast che è stato premiato, come ha spiegato la giuria, “per l’estrema sensibilità, la coralità e l’originalità del lavoro”. Dopo aver intervistato la signora Surdich, gli allievi hanno speakerato le domande, tagliato e montato tutto il registrato, post-producendo infine la puntata, sottofondi musicali (con musiche classiche istriane) e jingle originali compresi.

“Un grande lavoro di squadra, tra corpo docente e ragazzi, dove le idee si sono intrecciate fino ad arrivare alla méta che a volte è proprio la vittoria – commenta il direttore del Cfp Trissino Claudio Meggiolaro – grazie alle nostre allieve e allievi che, con una grande abilità, hanno messo insieme i pezzi di storia e fatto un grande lavoro, del quale gli insegnanti hanno aiutato a tirare le fila. Quello dell’esodo istriano è un dramma che abbiamo il dovere di ricordare: dobbiamo aiutare i più giovani a conoscere questa pagina tragica della nostra storia. Una sfida che possiamo vincere solo attraverso la conoscenza”. È il secondo premio che il Cfp di Trissino riceve quest’anno in materie culturali dopo aver vinto, lo scorso novembre, il premio indetto dalla Provincia di Vicenza sulla Gentilezza. “Siamo certi che sia la lavorazione che il riconoscimento finale siano stati una grande esperienza per i nostri allievi e allieve – aggiunge il presidente Claudio Rancan – nessuno di loro si dimenticherà la storia della signora Surdich e il tempo ad essa dedicatole. Continueremo a lavorare e impegnarci, se poi ci saranno ancora premi, ci sarà un motivo di soddisfazione in più”.

Il podcast è da oggi ascoltabile direttamente tramite la piattaforma Spotify nella radio scolastica Radio Triss Triss, radio on-line che conta ormai più di 40 episodi podcast sui più svariati argomenti di vita scolastica.