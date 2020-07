Working Title Film Festival 5, scatta l’edizione online

Working Title Film Festival – festival del cinema del lavoro arriva alla quinta edizione. Sarà online, e si svolgerà dall’1 al 15 ottobre 2020 – diversamente quindi dalle date inizialmente previste: dal 29 settembre al 3 ottobre. Sono 59 i film in programma, selezionati dalla direttrice artistica Marina Resta: suddivisi in 4 sezioni di concorso internazionale, si potranno guardare in tutto il mondo grazie a una nuova piattaforma web, sottoscrivendo un abbonamento.

«Una scelta, quella di promuovere un’edizione online, nata dalla considerazione che l’emergenza sanitaria è purtroppo ancora pienamente attuale – spiega Marina Resta, direttrice artistica del festival –. Organizzare in autunno un festival in presenza comporterebbe rischi per lo staff, gli ospiti e il pubblico, senza contare l’eventualità di una cancellazione all’ultimo minuto. Ma non è un ripiego. Tutt’altro: ci dà l’opportunità di allargare la selezione e di raggiungere un pubblico potenzialmente molto più vasto».

Il programma completo di WTFF5 sarà svelato a settembre. Working Title Film Festival è promosso dall'associazione LIES – Laboratorio dell'inchiesta economica e sociale.