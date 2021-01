Ucciso a coltellate in casa, moglie tenta il suicidio

Un uomo è stato trovato ucciso a coltellate ieri sera nella sua casa a Polesella (Rovigo), dove i Carabinieri sono accorsi dopo un allarme lanciato dai vicini.

Fuori dell’abitazione, nell’auto di famiglia, accesa e con i gas di scarico che saturavano l’interno, c’era la moglie della vittima, che avrebbe tentato il suicidio.

La donna, con i sintomi di una intossicazione, è stata soccorsa dai sanitari del Suem e portata in ospedale.

Le indagini sarebbero indirizzate su un caso di omicidio-suicidio, ma i contorni della vicenda non sono ancora chiariti. L’arma del delitto non è stata finora trovata. Sul posto, per il sopralluogo, è giunto anche il pm di turno.

(ANSA).