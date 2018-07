SCHIO – Proseguono i lavori in via Vicenza

Proseguono i lavori in via Vicenza, nel tratto dalla rotatoria ponte Liviera fino alla rotatoria delle vie Dell’Industria e Europa Unita, a partire da metà di questa settimana fino a tutta la prima settimana di agosto, salvo imprevisti e inclemenze meteorologiche.

I lavori stradali riguardano interventi di risanamento del fondo stradale e di ricostruzione degli strati di asfalto. Più precisamente, consisteranno nella fresatura dell’asfalto esistente e di parte del sottofondo stradale, nella ricostruzione del sottofondo con materiale stabilizzato misto cementato, nella bitumatura stradale mediante asfalti modificati e nel rialzo dei chiusini esistenti.

Durante i lavori permarrà il già vigente senso unico di marcia con direzione verso Torrebelvicino.

Successivamente il cantiere si sposterà in via Dell’Artigianato per analoghi lavori di risanamento e ribitumatura.