Nba in lutto: è morto Kobe Bryant in un incidente in elicottero

Kobe Bryant è morto oggi in un incidente in elicottero, in California. L’ex stella della NBA aveva 41 anni. Tutto il mondo del basket, e dello sport in generale, è in lutto. Secondo quanto riporta il sito americano TMZ, l’ex cestista statunitense era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Intorno alle 10 del mattino, ora locale, le 19 italiane, il velivolo avrebbe preso fuoco e sarebbe precipitato a Calabasas (città nella contea di Los Angeles), rendendo inutili i primi soccorsi.

Tutte le persone a bordo sono morte e tra queste non ci sarebbe stata la moglie Vanessa (rimasta a casa) mentre altre notizie arrivate in seguito confermano la presenza di una delle figlie, Gianna Maria, di 13 anni. Le cause dell’incidente sono ancora ignote e la polizia sta al momento lavorando proprio per capire la natura del disastro. Per Kobe Bryant era un abitudine quella di spostarsi con il suo elicottero privato (un Sikorsky S-76), e lo usava spesso anche quando era ancora in attività e doveva trasferirsi dalla sua residenza di Newport Beach fino allo Staples Center di Los Angeles