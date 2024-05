95esima Adunata Nazionale degli Alpini: le Forze dell’Ordine allestiranno Uffici Mobili anche in orario notturno

Come noto, dal 10 al 12 maggio 2024, la città di Vicenza ospiterà la 95esima Adunata Nazionale degli Alpini.

Gli articolati servizi di Ordine Pubblico da attuare per l’occasione sono stati oggetto di vari Tavoli Tecnici in Questura, per il coordinamento tecnico-operativo di tutte le Forze di Polizia in campo nell’arco delle 24 ore di ciascuna giornata.

In particolare, tra i vari servizi da attuare, è stato condiviso l’allestimento di Uffici Mobili della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale di Vicenza in Piazza de Gasperi e Piazza Biade, considerati punti strategici per la logistica della manifestazione.

Detti Uffici Mobili (camper o stazioni mobili) vedranno la presenza costante di Ufficiali di Polizia Giudiziaria presso cui poter presentare eventuali denunce per qualsiasi tipo di reato occorso nell’ambito della manifestazione.

In particolare, l’Ufficio Mobile di Piazza Biade sarà operativo continuativamente, anche in orario notturno, mentre quello di Piazza de Gasperi sarà attivo dalle 7.00 del mattino all’1 di notte.

Si tratta di un servizio che le Forze di Polizia hanno inteso fornire alla cittadinanza (per denunciare/segnalare, in qualsiasi momento, eventuali reati – di qualsiasi tipo – ed ottenere, fin da subito, un’immediata risposta di polizia), rafforzando, in tal modo, gli Uffici Denunce dei rispettivi Uffici territoriali.

La misura è stata condivisa anche con gli Organizzatori dell’Adunata che ne hanno apprezzato il senso e la funzione.

In aggiunta a tali dispositivi, sarà ovviamente intensificata la presenza delle Forze dell’Ordine – anche con pattuglie appiedate o moto-montate – in tutte le zone destinate allo svolgimento della manifestazione, a cui saranno aggiunte mirate risorse anti-terrorismo, anche con reparti specializzati della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché aliquote di rinforzo assegnate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per i controlli ai varchi di chiusura della zona rossa, arancione e gialla saranno invece impiegate risorse della Polizia Locale e della Polizia Provinciale.