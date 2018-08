MONTEBELLO/MONTECCHIO – Incendio in A4, Bmw distrutta (FOTO E VIDEO)

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Alle 12.00 circa i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Montebello e Montecchio in direzione Venezia per l’incendio di un’auto. Il conducente di Piazzola sul Brenta della BMW della serie 5, si è accorto di alcune bolle formatesi sul cofano dell’auto, ha accostato ed è sceso, mentre l’auto si è incendiata completamente. I pompieri arrivati da Lonigo hanno spento le fiamme dell’auto andata completamente distrutta. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e il carro attrezzi per il recupero della vettura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.