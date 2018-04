BASSANO D.G. – Bortolato e il suo metodo alternativo di apprendimento

Venerdì 20 aprile la libreria La Bassanese ha voluto dedicare un incontro di formazione gratuita a insegnanti, educatori e genitori con il maestro e pedagogista Camillo Bortolato che ha elaborato un metodo alternativo di apprendimento per i bambini. Il suo “metodo analogico” rivoluziona l’approccio alle materie scolastiche, in particolare alla matematica, ed è già stato adottato nelle scuole italiane da oltre un milione di bambini. Secondo Bortolato, il metodo analogico è il modo più naturale di apprendere mediante metafore e analogie, come fanno i bambini che nella loro genialità imparano a giocare, a parlare o usare il computer ancor prima degli adulti. Si chiama metodo analogico perché l’analogia (e non la logica) è lo strumento per conoscere le cose nuove. Perché, sostiene il pedagogista, “tutto il mondo è costruito su base analogica cioè come replicazione dello stesso atomo o della stessa cellula”. Secondo gli studi dove questo metodo è applicato, l’impiego del Metodo Analogico si rivela stupefacente anche con bambini in età prescolare. Camillo Bortolato fa tappa in libreria La Bassanese in occasione della presentazione del suo ultimo libro divulgativo “ Lettera a un bambino che ha paura della matematica”, edito da Mondadori in collaborazione con l’editore trentino Erickson.

Il libro è una sorta di manifesto di questo nuovo approccio alla scuola. Un libro dirompente e illuminante, politico e poetico, capace di toccare la testa e il cuore di tutti coloro (insegnanti, genitori…) che hanno a cuore la scuola, ma soprattutto i bambini. Stimolato dalle domande di Marco Bernardi, titolare della libreria e con le letture dal vivo di Anna Branciforti del Canzoniere Letterario, tra una lettera aperta, una poesia ed esempi pratici, Bortolato ci spiegherà come dovrebbe essere la scuola del futuro: innovativa e inclusiva. Il suo approccio, basato sull’apprendimento a colpo d’occhio, esattamente come stiamo utilizzando le icone del computer o dello smartphone, non vale solo per le elementari, ma per la vita assicura l’autore. Bortolato ha insegnato 42 anni nella scuola primaria “cercando nella solitudine una strada che portasse ad apprendere con meno fatica e più soddisfazione”. La sua esperienza sul campo gli ha permesso di costruire strumenti che possano cambiare l’apprendimento rendendolo immediato, al volo. Questo percorso lo ha raccolto in diversi libri, pubblicati da Erickson: La Linea del 20, La Linea del 100, Analisi grammaticale e logica al volo, La Linea del 1000, Matematica al volo in quarta, Primi voli, La via del Metodo Analogico, Abecedario murale, Disfaproblemi, Primi voli con la LIM, Primi voli in lettura e In volo con la matematica. Durante l’incontro-presentazione parleremo di memoria, di emozioni ( indispensabili per l’insegnamento), di intelligenza, di matematica e di scuola senza omettere la disciplina. La storia di Emma che il maestro racconta nel libro ci darà la dimensione della discalculia, che, secondo Bortolato, è una giustificazione. L’incontro a ingresso libero, si svolge venerdì 20 aprile alle ore 18 nella consueta galleria-incontri della libreria La Bassanese, in Largo Corona d’Italia, in centro a Bassano. Si consiglia la prenotazione gratuita.