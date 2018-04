ASIAGO – Nuovi parcheggi e asfaltature pronte per l’estate

Al via altri nuovi importanti lavori d’asfaltatura che interesseranno non solo la zona artigianale asiaghese, ma anche contrada Zocchi, contrada Mosele e contrada Ebene. «Questi interventi inizieranno nel mese di maggio, ossia quando le temperature saranno favorevoli – spiega Franco Sella, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Asiago -. Stiamo inoltre trovando un accordo con Enel per interrare completamente il cavo di mediatensione che porta alla frazione Sasso. A breve avremo un piano di lavoro e le relative tempistiche». I precedenti lavori pubblici, terminati alla fine del 2017, avevano visto l’asfaltatura di viale Dei Patrioti (di fronte alla sede dell’Ulss) e una prima tranche di lavori in via Brigata Liguria. «Inoltre sono iniziati e stanno proseguendo gli interventi per la realizzazione del parcheggio sotterraneo multipiano di viale Trento Trieste – chiude Sella -. Con quest’opera raddoppieremo i posti auto già esistenti nel vicino parcheggio dello stadio del ghiaccio, garantendo una risposta a chi necessita di parcheggiare l’auto in una zona centrale, siano residenti o turisti».