VILLA SERENA, A LONIGO LA PRIMA PIETRA DEL NUOVO CENTRO DIURNO ALZHEIMER

A Lonigo prende forma il nuovo centro diurno per persone affette da Alzheimer presso il servizio per anziani Villa Serena. L’intervento, del valore di 1 milione di euro, è finanziato per 850 mila euro dalla Fondazione Miotti e sarà realizzato grazie a una convenzione con il Comune di Lonigo. La posa della prima pietra segna l’avvio dei lavori per una struttura pensata per accogliere e supportare le esigenze delle persone con Alzheimer e delle loro famiglie. Intervista al presidente della Fondazione Farmacia Miotti, Gastone Faietti. Di Elisa Santucci