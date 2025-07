Villa Cordellina Lombardi, al via il piano di valorizzazione: abbattimento delle barriere architettoniche e accordo con la Pro Loco Alte Montecchio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Villa Cordellina Lombardi è sempre più viva: un luogo di sinergie, eventi e un simbolo identitario per tutta la provincia di Vicenza. A renderla ancor più fruibile e attrattiva, la Provincia di Vicenza, che ne detiene la proprietà, mette in campo tre azioni concrete: un accordo con la Pro Loco Alte Montecchio per la promozione turistica e culturale; un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche per garantire la piena inclusività; l’assegnazione in concessione dell’alloggio del custode, figura chiave per accoglienza e sicurezza.

Le tre azioni sono state presentate questa mattina nella sede della Provincia dal presidente Andrea Nardin. Al suo fianco la presidente della Pro Loco Ornella Vezzaro e il sindaco di Montecchio Maggiore Silvio Parise, a sottolineare come la valorizzazione della villa si inserisca in un piano di promozione più ampio, che coinvolge l’intero patrimonio d’arte e di cultura della città dei castelli.

Accordo con la Pro Loco Alte Montecchio

L’accordo, firmato questa mattina dal presidente della Provincia Andrea Nardin e dalla presidente della Pro Loco Ornella Vezzaro, resterà operativo fino al 31 dicembre 2025. La Pro Loco si occuperà della gestione della biglietteria, delle prenotazioni per le visite, dell’informazione e dell’accoglienza turistica, offrendo un servizio omogeneo e di qualità.

“Già da parecchi anni la Pro Loco Alte Montecchio organizza visite nei siti culturali di Montecchio Maggiore, con pacchetti che comprendono anche villa Cordellina Lombardi – sottolinea il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin – ci è sembrato pertanto funzionale affidarci a loro per valorizzare il complesso di villa Cordellina Lombardi. Un partner che già si è dimostrato valido valido in molte iniziative legate alla villa, che conosce il complesso monumentale e che potrà pertanto rappresentare un valido supporto per la Provincia.”

“Abbiamo voluto concordare con la Provincia di Vicenza una modalità di gestione turistica più omogenea – spiega Ornella Vezzaro, presidente della Pro Loco Alte Montecchio – allineando gli orari di accesso ai siti turistici e offrendo un servizio di visita con i nostri accompagnatori, come già facciamo da anni con il percorso “di castello in castello” e con il sito ipogeo delle Priare. Lo scorso anno abbiamo superato i 10.000 ingressi, ma siamo convinti che questa sinergia porterà numeri ancora più importanti. Ringraziamo la Provincia per la fiducia: lavoreremo insieme per promuovere e far conoscere tutto il bello che Montecchio Maggiore ha da offrire.”

“I volontari della Pro Loco mettono a disposizione tempo, competenza e soprattutto passione -sottolinea Parise- I montecchiani si sentono a casa a villa Cordellina, e vogliamo che sempre più questa sensazione diventi di tutti i vicentini, perché questa è la casa della Provincia.”

Progetto di abbattimento delle barriere architettoniche

E’ già pronto il progetto esecutivo dell’intervento di superamento delle barriere architettoniche di villa Cordellina Lombardi, per rendere il sito accessibile anche a chi ha problemi di deambulazione. Un lavoro a cui da tempo l’amministrazione guarda, ma di difficile attuazione visto che la villa è un bene storico culturale sottoposto a vincolo monumentale.

Proprio per questo motivo l’iter dell’intervento è seguito dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio ed è la Soprintendenza che deve ora esprimersi in merito al progetto prima di procedere alla fase esecutiva.

Per un importo di 160.000 euro, messi a disposizione dalla Provincia, si prevede la realizzazione di percorsi accessibili con pavimentazioni ecocompatibili, l’installazione di una piattaforma elevatrice per consentire anche alle persone con disabilità l’accesso al piano nobile, l’adeguamento degli ingressi e la creazione di parcheggi riservati. Nell’occasione, saranno anche implementati sistemi di sicurezza e videosorveglianza.

“E’ un intervento doveroso perché la villa sia davvero aperta a tutti -commenta il presidente Nardin- doteremo la scalinata dell’ingresso a nord di una piattaforma elevatrice, in modo da garantire l’accesso al piano nobile e agli affreschi di Giambattista Tiepolo: un patrimonio di cui tutti dobbiamo poter godere.”

Una volta ottenuto il via libera della Soprintendenza al progetto di fattibilità, si procederà con il progetto esecutivo e poi con la gara d’appalto per i lavori, che sono previsti per l’anno prossimo.

Bando di selezione del custode

A completare le azioni di valorizzazione di Villa Cordellina Lombardi si inserisce il bando pubblicato dalla Provincia di Vicenza per l’assegnazione in concessione dell’alloggio del custode, situato all’interno del complesso.

L’immobile, noto come “Torretta Est”, è di recente ristrutturazione e si sviluppa su due livelli più un vano cantina, per una superficie complessiva di circa 120 mq. È destinato esclusivamente ad uso abitativo da parte del concessionario e del suo nucleo familiare.

A fronte dell’utilizzo dell’alloggio, al custode vengono viene richiesto di svolgere alcune attività essenziali per la tutela e la valorizzazione della Villa, tra cui a titolo esemplificativo: servizio di guardiania notturna; servizio di biglietteria e accoglienza turistica; supporto ed assistenza al personale provinciale durante lo svolgimento di eventi presso la struttura; ispezione serale del complesso immobiliare; tempestiva informazione agli organi competenti in caso del verificarsi di eventi dannosi; custodia delle chiavi e mantenimento del decoro e della pulizia delle aree esterne di pertinenza dell’appartamento concesso.

Insomma, si parla di una figura fondamentale per garantire non solo la sicurezza della villa, ma anche la sua fruibilità e il suo ruolo sempre più centrale nella vita culturale della provincia.

Le richieste di partecipazione devono pervenire entro le ore 12:00 del 31/07/2025 all’Ufficio Archivio e Protocollo – Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 Vicenza tramite indirizzo PEC della Provincia di Vicenza: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net oppure seguendo le modalità descritte nel bando.

Per informazioni dettagliate sull’immobile, sulle mansioni e i requisiti di partecipazione, è possibile consultare il bando completo sul sito della Provincia di Vicenza https://www.provincia.vicenza.it/ente/bandi-avvisi/appalti/indizione-appalti/bando-di-selezione-concessionario-alloggio-custode-di-villa-cordellina

