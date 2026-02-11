Vicenza, scontro in tangenziale: due auto coinvolte

Incidente stradale nella serata di martedì 10 febbraio 2026 a Vicenza. Intorno alle 22.30, lungo viale Annecy, nella curva in direzione di Torri di Quartesolo, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto, terminando la corsa contro i guardrail laterali della carreggiata.

Provvidenziale l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vicenza che, trovandosi in transito sulla stessa arteria e diretta verso un altro intervento, ha notato quanto accaduto e si è fermata immediatamente per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

I pompieri hanno quindi messo in sicurezza i mezzi incidentati e l’area interessata dal sinistro. In particolare, uno dei veicoli coinvolti era alimentato a batteria: si è reso necessario un intervento specialistico con l’utilizzo di attrezzature dielettriche per neutralizzare il sistema ad alta tensione ed evitare ulteriori rischi.

Sul posto sono intervenuti anche gli addetti alla viabilità per la gestione del traffico e la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si segnalano feriti