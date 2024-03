VICENZA – La TARI aumenta, Siotto: “Tariffazione inadeguata”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Gruppo Idea Vicenza, sull’aumento della TARI a Vicenza. “L’Amministrazione Possamai – scrive Simona Siotto – non smentisce la tradizione della sinistra e non si fa problemi ad aumentare le tasse. Lo fa con la Tari, notevolmente lievitata, e lo non solo senza spiegare i meccanismi ed i tempi, ma senza dirlo. Critichiamo l’aumento, critichiamo il modo, critichiamo l’arroganza di chi pensa che, essendo eletto, puo’ fare e disfare a piacimento senza le adeguate spiegazioni.

L’amministrazione precedente, nonostante tutte le difficoltà, era sempre riuscita a non aumentare la TARI, adeguando la tariffazione unicamente all’Istat: tra penalizzare i cittadini e chiedere un sacrificio all’ente gestore, aveva scelto questa seconda strada, con fatica e responsabilita’ condivisa. Possamai, invece, sceglie la strada di aumentare le tasse.

In questo contesto preoccupa anche la stroncatura che l’Assessore Baldinato ha confermato in questi giorni rispetto al progetto dei cassonetti interrati e dei cassonetti con chip di pesatura dei rifiuti, due sistemi che, oltre a migliorare il decoro della nostra bellissima città, avrebbe consentito di iniziare a programmare una tariffazione puntuale della Tari, nel duplice obiettivo di premiare i cittadini che riducono i conferimenti e di penalizzare i cittadini poco accorti sul tema.

Anche sul punto Vicenza resta indietro, con una tariffazione inadeguata, basata su criteri precostituiti e come tali inadeguati. Possamai e politiche ambientali: se ci sei batti un colpo…intanto Vicenza resta indietro ed i cittadini pagano.