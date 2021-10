Vicenza: al via i lavori di ViAcqua in Largo Goethe

Stanno per iniziare i lavori di difesa idraulica in Largo Goethe a Vicenza. Verrà installato un nuovo impianto idrovoro che dovrà proteggere dalle acque di pioggia l’intera area, soprattutto il Teatro Olimpico, soprattutto in concomitanza con le piene del Bacchiglione.

Una volta ottenuto il benestare del Genio Militare per le operazioni di bonifica bellica preventiva, si potrà avviare il cantiere che proseguirà fino al prossimo gennaio.

Le lavorazioni prevedono la rimozione della pavimentazione stradale e dei cordoli, prima di procedere alla costruzione dell’impianto con collegamento alle tubazioni già predisposte solo alcuni anni fa in occasione della sistemazione del tratto stradale di Contrà Vittorio Veneto.

L’intervento richiede un investimento complessivo di circa 200 mila euro.

“Queste opere di difesa idraulica – spiega il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – hanno l’obiettivo di mettere al sicuro il centro storico di Vicenza da futuri allagamenti. I danni patiti nel 2010 sono ancora un triste e doloroso ricordo per la città e spetta anche a noi mettere in campo tutte le soluzioni possibili per far sì che non debbano ripetersi.”

In questa fase di ripresa post-pandemica i nostri fornitori sono alle prese con la ripartenza di molti cantieri e con i rincari delle materie prime. Per questo cantiere la prima procedura di gara è andata deserta e abbiamo dovuto ripeterla, con un’inevitabile allungamento dei tempi per l’affidamento.

Ora siamo pronti a partire, non appena avremo ottenuto il via libera per le operazioni di bonifica bellica preventiva”

Per l’intera durata dei lavori si renderà necessario operare una deviazione del traffico in ingresso al Park Canove, che verrà dirottato per Contrà Pedemuro San Biagio e Contrada Apolloni.