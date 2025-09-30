Vicenza al centro della sperimentazione sulla riforma della disabilità: da oggi il nuovo modello di inclusione



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI



Da oggi 30 settembre 2025 anche la provincia di Vicenza sarà protagonista della sperimentazione della riforma sulla disabilità, prevista dal Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 e attuata a livello regionale con la DGR n. 670/2025.“Si tratta di una riforma – annuncia l’assessore alla Sanità e al Sociale Manuela Lanzarin – che cambierà il modo di riconoscere e affrontare la disabilità, mettendo al centro la persona e il suo progetto di vita. Un passo decisivo verso un sistema inclusivo, che valorizza le capacità di ciascuno e riconosce i bisogni individuali. Con l’avvio del nuovo percorso, la provincia di Vicenza diventerà un laboratorio di innovazione sociale al servizio delle persone con disabilità e delle loro famiglie, anticipando i cambiamenti che dal 2027 interesseranno tutto il Veneto”.La sperimentazione, partita il 1° gennaio 2025 in nove province italiane, si estende ora a Vicenza, in vista dell’entrata in vigore della riforma su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2027.Nel vicentino sono attualmente 6.635 le persone seguite dal sistema socio-sanitario e socio-assistenziale. Proprio su questa base si innesta la riforma, che introduce procedure più integrate, personalizzate e coordinate per garantire una presa in carico realmente centrata sulla persona.Tra le principali novità:Nuovo procedimento di valutazione di base, affidato all’INPS come unico ente accertatore, con sedi operative anche a Marostica e Thiene grazie a una convenzione tra Regione, INPS regionale e ULSS 7 e 8.Valutazione multidimensionale potenziata, che integra aspetti clinici, funzionali e sociali per definire in maniera appropriata e personalizzata il Progetto di Vita della persona.Utilizzo di strumenti innovativi come il WHODAS, che offre una visione ampia e partecipata della condizione individuale e introduce il principio di accomodamento ragionevole, fondamentale per garantire pari opportunità.Il percorso vedrà il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali di Bassano del Grappa, Thiene, Arzignano e Vicenza, delle Aziende ULSS 7 Pedemontana e 8 Berica, dell’INPS regionale, insieme a scuole, Terzo Settore e servizi per l’inserimento lavorativo. Una rete di attori istituzionali e sociali che lavorerà in sinergia per mettere al centro la persona e i suoi bisogni.Per accompagnare l’avvio del nuovo sistema sarà istituito un Gruppo di monitoraggio con il compito di seguire il processo, rilevare eventuali criticità e valorizzare le buone pratiche che potranno diventare modello anche per altri territori.“A fronte di questo significativo percorso di cambiamento – conclude Lanzarin – la Regione sta progettando un piano formativo capillare rivolto a tutti i soggetti coinvolti. La formazione è l’elemento strategico per consolidare la riforma: solo condividendo conoscenze e rafforzando competenze potremo costruire una rete realmente integrata e partecipata, capace di garantire inclusione e pari opportunità a tutte le persone con disabilità”.