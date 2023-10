VICENTINO – Perde una ruota e scappa per campi: nell’auto attrezzi per rubare

Intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino è intervenuta a Lisiera di Bolzano Vicentino ieri sera poco dopo le 20. Una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino dei Distaccamenti di Sandrigo e Grisignano di Zocco, impegnata nel controllo del territorio, stava percorrendo via Della Ferrovia con direzione via Acque.

Giunti all’incrocio con via Fermi, gli agenti hanno notato che dal senso opposto di marcia stava sopraggiungendo un’autovettura Alfa Romeo 147 che, alla vista dei lampeggianti, andava ad urtare contro un cordolo perdendo la ruota anteriore sinistra. Il conducente ed il trasportato abbandonavano l’auto in mezzo alla strada, scappando a piedi in via Fermi e facendo perdere le proprie tracce dopo avere scavalcato alcune recinzioni di private abitazioni e raggiunto la ferrovia.

Gli accertamenti sull’autovettura permettevano di appurare che il veicolo, già intestato a uomo 52enne residente a Milano, era stato radiato d’ufficio dal P.R.A..

All’interno dell’autovettura, che veniva sequestrata ai sensi dell’art. 93 C.d.S., gli Agenti rinvenivano un borsone contenente: n. 1 flessibile industriale marca MAKITA; n. 1 cavo elettrico; n. 1 radio walkie tokie; n. 1 cannocchiale; n. 3 paia di guanti; n. 4 torce led con batterie; n. 2 grossi cacciaviti; n. 1 paio di occhiali protettivi da lavoro; n. 1 piede di porco; n. 2 levarini.