SCHIO – 68enne investito da un auto mentre attraversa la strada

Drammatico sinistro nella prima serata di ieri a Schio, dove un uomo residente nel territorio comunale è stato investito e verserebbe ora in gravi condizioni.

Secondo le ricostruzioni della polizia locale, alle 20:10 di ieri un 57enne di Schio, alla guida di autovettura Maserati, stava percorrendo via SS. Trinità. Giunto all’altezza del civico 114, per cause in corso di accertamento, non si sarebbe accorto del fatto che I.T., 68enne sempre di Schio, stava attraversando la strada, investendolo.

In seguito all’urto, il pedone è stato soccorso da ambulanza 118 e trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove è stato ricoverato in prognosi riservata. I rilievi del sinistro sono stati curati dalla polizia locale “Alto Vicentino” di Schio.

Visualizza articolo